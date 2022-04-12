Новая методика омоложения клеток кожи позволила исследователям «отмотать стрелки» их биологических часов.

Сделав некий «скачок во времени», свои функции клетки при этом не потеряли, сообщает «НБН» со ссылкой на Вloomberg.

Ученые описывают возможность частично восстановить функцию старых клеток, а также их биологический возраст. В экспериментах, моделирующих кожную рану, частично обновленные клетки показали признаки поведения, больше похожее на поведение молодых клеток.

Эксперты предполагают, что результаты исследования могут изменить регенеративную медицину, особенно если этот процесс можно будет воспроизвести в других типах клеток.

Профессор Вольф Рейк, руководитель исследовательской программы эпигенетики, сказал:

Эта работа имеет очень захватывающие последствия. В конце концов, мы сможем определить омолаживающиеся без перепрограммирования гены и специально нацелить их на клетки, чтобы уменьшить последствия старения.

По мере старения способность клеток функционировать уменьшается, а геном – схема ДНК – накапливает признаки старения. Регенеративная биология направлена ​​на восстановление или замену клеток, в том числе старых. Одним из ее важнейших инструментов является способность создавать «индуцированные» стволовые клетки. Однако этот процесс в сущности стирает функции клеток и дает им возможность стать клетками любого типа.

Новый метод, основанный на технике, являвшейся лауреатом Нобелевской премии и которую ученые используют для создания стволовых клеток, преодолевает проблему полного стирания идентичности клетки, прекращая перепрограммирование части процесса. Это позволило исследователям найти точный баланс между перепрограммированием клеток, делая их биологически моложе, но при этом они могли восстановить свою специализированную клеточную функцию.

Ученые говорят, что потенциальное применение этой техники зависит от того, чтобы клетки не только выглядели моложе, но и функционировали как молодые клетки. Эксперты предполагают, что в дальнейшем исследование может открыть и другие терапевтические возможности.

Они заметили, что их метод также влиял на другие гены, связанные с возрастными заболеваниями и симптомами, например ген APBA2, связанный с болезнью Альцгеймера, и ген MAF, участвующий в развитии катаракты.

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