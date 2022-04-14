Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «УНИАН».

Магнитная буря средней силы наблюдается в четверг, 14 апреля. На следующий день, 15 апреля магнитная буря немного сбавит свои обороты – специалисты прогнозируют, что она будет слабой силы.

Повышенная солнечная активность будет наблюдаться и 16 апреля, а также 23 апреля. Однако они будут слабой силы.

Как известно, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Медики предупреждают, что даже слабая по интенсивности магнитная буря может отразиться на самочувствии. В группе риска метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, люди пожилого возраста.

В дни магнитных бурь люди могут ощущать следующие симптомы: головная боль, тошнота, проблемы со сном, обострение хронических болезней и другие симптомы.

Что рекомендуют врачи для того, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм? Рекомендуется больше гулять на свежем воздухе, отказаться от жирной еды, алкоголя, сигарет. Кофе заменить зеленым или травяным чаем, принимать контрастный душ перед сном. Спасть достаточное количество часов.

Ранее мы писали о магнитных бурях в феврале.