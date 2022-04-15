Как сообщает «НБН» со ссылкой на МОЗ Украины, умеренная дегидратация характеризуется следующими признаками: жажда, сухость во рту, темно-желтый цвет мочи и уменьшение ее количества во время мочеиспускания, сухая и прохладная кожа, головные боли, судороги мышц.
Признаки сильной дегидратации: жажда, очень сухая кожа, сухость слизистых и языка, общая слабость, мочеиспускание менее 4 раз в день или отсутствие мочи, ощущение головокружения, учащенное сердцебиение и дыхание, впалые глаза, сонливость, вялость, растерянность и раздражение. кратковременная потеря сознания.
Симптомы обезвоживания у грудных детей и маленьких детей: сухость во рту; отсутствие слез, когда ребенок плачет, сухие подгузники в течение трех часов, запавшие глаза, щеки, мягкий родничок на верхушке черепа, сонливость, слабость, дряблость или раздражительность.
Сильное обезвоживание является чрезвычайным медицинским состоянием, которое нужно немедленно лечить!
Состояния, способствующие/приводящие к дегидратации:
- ограниченное употребление воды;
- лихорадка;
- диарея;
- рвота;
- чрезмерное потоотделение;
- частое мочеиспускание (диабет, прием мочегонных препаратов – диуретиков);
- болезнь Аддисона.
Чтобы уменьшить риск обезвоживания:
- Пейте жидкость, когда испытываете жажду, а тем более – симптомы обезвоживания.
- Если трудно пить из-за плохого самочувствия, начните с маленьких глотков, затем постепенно пейте больше.
- Давайте ребенку жидкость из маленькой ложечки, чтобы ему было легче глотать.
- В течение дня пейте достаточно, чтобы моча имела бледно-желтый или прозрачный цвет.
- Лучше часто делать несколько глотков воды, чем выпивать дневную норму за 1–2 раза.
- Пейте больше, если есть риск обезвоживания из-за рвоты, обильного потоотделения или диареи.
Во время обезвоживания избегайте употребления газированных напитков, алкоголя, чрезмерно сладких напитков или кофеина. Эти напитки могут усугубить состояние дегидратации.
В условиях войны может возникать дефицит питьевой воды. Если есть возможность, сделайте запасы. При отсутствии чистой питьевой воды – используйте воду из бюветов, колонок, колодцев, подземных источников, дождевую воду или проточную из крана. Но воду из таких источников перед употреблением обязательно следует прокипятить в течение 5–10 минут.
Обязательно берите с собой питьевую воду в убежища и дорогу. Если долго находитесь без доступа к питьевой воде, старайтесь минимизировать потерю жидкости со слезами и потом. Не употребляйте неочищенную воду – риск отравления может быть выше обезвоживания. Сразу, но постепенно, восстановите водный баланс организма при первой же возможности.
При любых симптомах обезвоживания, особенно если они вызваны определенными состояниями (диарея, отравление, рвота и т.п.), обращайтесь к врачу, который подскажет, как лучше восстановить организм.
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