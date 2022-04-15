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Как сообщает «НБН» со ссылкой на МОЗ Украины, умеренная дегидратация характеризуется следующими признаками: жажда, сухость во рту, темно-желтый цвет мочи и уменьшение ее количества во время мочеиспускания, сухая и прохладная кожа, головные боли, судороги мышц.

Признаки сильной дегидратации: жажда, очень сухая кожа, сухость слизистых и языка, общая слабость, мочеиспускание менее 4 раз в день или отсутствие мочи, ощущение головокружения, учащенное сердцебиение и дыхание, впалые глаза, сонливость, вялость, растерянность и раздражение. кратковременная потеря сознания.

Симптомы обезвоживания у грудных детей и маленьких детей: сухость во рту; отсутствие слез, когда ребенок плачет, сухие подгузники в течение трех часов, запавшие глаза, щеки, мягкий родничок на верхушке черепа, сонливость, слабость, дряблость или раздражительность.

Сильное обезвоживание является чрезвычайным медицинским состоянием, которое нужно немедленно лечить!

Состояния, способствующие/приводящие к дегидратации:

ограниченное употребление воды;

лихорадка;

диарея;

рвота;

чрезмерное потоотделение;

частое мочеиспускание (диабет, прием мочегонных препаратов – диуретиков);

болезнь Аддисона.

Чтобы уменьшить риск обезвоживания:

Пейте жидкость, когда испытываете жажду, а тем более – симптомы обезвоживания. Если трудно пить из-за плохого самочувствия, начните с маленьких глотков, затем постепенно пейте больше. Давайте ребенку жидкость из маленькой ложечки, чтобы ему было легче глотать. В течение дня пейте достаточно, чтобы моча имела бледно-желтый или прозрачный цвет. Лучше часто делать несколько глотков воды, чем выпивать дневную норму за 1–2 раза. Пейте больше, если есть риск обезвоживания из-за рвоты, обильного потоотделения или диареи.

Во время обезвоживания избегайте употребления газированных напитков, алкоголя, чрезмерно сладких напитков или кофеина. Эти напитки могут усугубить состояние дегидратации.

В условиях войны может возникать дефицит питьевой воды. Если есть возможность, сделайте запасы. При отсутствии чистой питьевой воды – используйте воду из бюветов, колонок, колодцев, подземных источников, дождевую воду или проточную из крана. Но воду из таких источников перед употреблением обязательно следует прокипятить в течение 5–10 минут.

Обязательно берите с собой питьевую воду в убежища и дорогу. Если долго находитесь без доступа к питьевой воде, старайтесь минимизировать потерю жидкости со слезами и потом. Не употребляйте неочищенную воду – риск отравления может быть выше обезвоживания. Сразу, но постепенно, восстановите водный баланс организма при первой же возможности.

При любых симптомах обезвоживания, особенно если они вызваны определенными состояниями (диарея, отравление, рвота и т.п.), обращайтесь к врачу, который подскажет, как лучше восстановить организм.

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