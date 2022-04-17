Большое скопление людей в вагонах поездов и в местах ночлега, отсутствие устойчивого доступа к проточной воде и средствам гигиены могут угрожать вспышками и быстрым распространением инфекционных болезней. Как информирует «НБН» с учетом рекомендаций МОЗ Украины, предотвратить это можно благодаря применению адекватных средств профилактики. Среди них: обеспечение постоянного водоснабжения, надлежащих санитарно-гигиенических условий и доступа к медицинским услугам.

На что следует обратить внимание при обустройстве безопасного места для убежища?

Обеспечьте людей, находящихся в месте временного пребывания, теплой одеждой и одеялами. Проветривайте помещение не менее трех раз в день, проводите ежедневную влажную уборку. По возможности организуйте скрининг людей на наличие признаков инфекционных заболеваний (тестирование, осмотр медицинским работником). Все, кто имеет симптомы острых респираторных или других заболеваний (лихорадка, ломота в теле, диарея и т.д.), должны быть изолированы в отдельном помещении. Им должна быть оказана медицинская помощь.

Как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище?

Первым правилом должно стать физическое дистанцирование, соблюдение гигиены рук и органов дыхания. По возможности продолжайте носить маски. Не касайтесь руками лица. Мойте руки перед едой. Если нет доступа к воде, можно использовать антисептик, в крайнем случае – влажные салфетки (хотя они и не эффективны в борьбе с патогенными микроорганизмами). Соблюдайте правила респираторной гигиены: в случае кашля и чихания прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выбрасывайте использованные салфетки в мусорный контейнер, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком и по возможности мойте руки с мылом. Пожалуйста, обратитесь за помощью, как только у вас появились симптомы и вы находитесь в безопасности.

Обратите внимание, что в условиях ограниченного доступа к воде и средствам гигиены повышается риск возникновения пищевых отравлений.

Чаще всего опасность представляют сырые продукты животного происхождения: сырые или без должной термической обработки мясо, яйца, непастеризованное молоко. Также опасными могут быть немытые или плохо вымытые фрукты и овощи.

Главное правило – не употреблять скоропортящиеся продукты, которые хранились с нарушением условий их хранения, по истечении срока годности или при малейшем подозрении на то, что они испортились! Выбрасывайте любую пищу с нехарактерным запахом, цветом или текстурой.

Если у вас начались признаки пищевого отравления (диарея и/или рвота), главное – предотвратить обезвоживание. Старайтесь пить много жидкости. В случае ухудшения состояния (кровь в кале, повышение температуры выше 38,5°С, отсутствие или очень жидкое мочеиспускание, высокая сухость во рту и горле, головокружение, когда встаете) – как можно скорее обратитесь за помощью.

Сейчас под особой угрозой оказались дети, не имеющие нужных профилактических прививок или имеющие нарушенный Календарь вакцинации – их в Украине достаточно много. Вместе с родителями они бегут от видимых угроз войны. В то же время, есть и угрозы невидимые. Такие инфекционные заболевания, как полиомиелит, туберкулез, гепатит В, корь, краснуха, эпидемический паротит (свинка), дифтерия, хиб-инфекция, коклюш, столбняк, могут распространяться очень быстро и угрожать вашему малышу. Если вы прибыли в другой, более безопасный регион или в другую страну, обратитесь в ближайшую амбулаторию/больницу для наверстания графика вакцинации.

Как подтвердить статус рутинных прививок внутри страны и за границей?

Для подтверждения статуса рутинных прививок необходимо иметь записи в вашей медицинской карточке. Если вы не успели ее взять с собой, попробуйте связаться с вашим семейным врачом или педиатром. В случае, если вы не можете выйти на связь с врачом или не имеете подтвержденных записей о проведенных прививках, курс вакцинации будет считаться отсутствующим. Поэтому прививку придется делать заново. Не отказывайтесь от рутинных прививок, если вам предложат их. От этого зависит здоровье, а иногда и жизнь вашего ребенка.

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