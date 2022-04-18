Также многих интересует, как и куда переселенцы могут обратиться за больничным, и нужна ли для этого декларация. Поэтому в Министерстве здравоохранения объяснили, как получить больничный в разных случаях, информирует «НБН».

Как оформить больничный?

Чтобы получить больничный в условиях военного положения, нужно обратиться за медицинской помощью к лечащему врачу. При наличии объективных оснований он сформирует соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения.

Для получения больничного не требуется:

отдельно обращаться к врачу «первички», если медицинскую помощь оказывал врач узкой специализации;

подписывать декларацию с семейным врачом.

Оформленное врачом медицинское заключение вносится в электронный реестр листов нетрудоспособности.

Если вы не застрахованы, в таком случае листы нетрудоспособности в электронном реестре не формируются. Тогда документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, является медицинское заключение, сформированное врачом.

Если нет технической возможности сформировать электронный больничный врач может открыть больничный в бумажной форме.

Если вы переселенец, то можете обратиться к любому врачу «первички» и получить помощь и при необходимости оформить больничный лист.

Напомним, переселенцы также могут обращаться к местным семейным врачам за другими медицинскими услугами даже без декларации. В частности, семейные врачи могут оказывать переселенцам медицинскую помощь, выписывать рецепты, проводить профилактические рутинные прививки.

Также ранее мы писали о том, что нужно знать о COVID-сертификатах, вакцинации и документах в Дія украинцам за границей