Как сообщает «НБН» со ссылкой на НВ.Life, психолог и ведущая реалити Нового канала Эксы Наталья Ежова рассказала, как действовать в таких критических ситуациях.

Психолог утверждает, что просто глубокое дыхание уже не поможет. Этот способ замораживает злобу внутри, не выпуская наружу. Эмоции накапливаются и со временем взорвутся с еще большей силой. Или подключится психосоматика, что приведет к физическим последствиям в организме. Есть более действенные советы.

1. Называем эмоцию

Конечно, злоба — эмоция быстрая, взрыв происходит мгновенно. Но нужно хоть на секунду остановиться и сказать вслух: «Да, я злюсь». Сделав это, мы как бы приостанавливаем эмоцию и можем немного управлять ею.

2. Находим причину

Ответьте на вопрос: «Почему я злюсь?» Возможно, начитались новостей, что-то не получилось сделать или чувствуете бессилие. Так вы поймете причину эмоции. Возможно, действительно этой причиной будет оскорбление кого-то из родных. Но в большинстве случаев это злоба на нашего врага, так что направлять ее нужно точно не на близких.

3. Превращаем в действие

Злость – это энергия, сила. Она скапливается и может потом перерасти в результат. Направьте ее на действие. Чувствуете злобу – беритесь за работу. Желательно ту, которая хорошо удается, и которую привыкли выполнять каждый день.

4. Не контактируем глаза в глаза

Если мы чувствуем злобу, когда перед нами стоит человек, то автоматически высвобождаем эмоцию на него. Лучше физически становиться не напротив кого-то, а перпендикулярно. Так поток энергии устремляется не на собеседника. Таким образом, даже положение тела дает возможность избежать конфликта.

5. Обозначьте личные границы

Если родные нарушают ваши границы: заходят без стука или диктуют, что вам делать, скажите об этом. Такую злобу не нужно накапливать, но и конфликтовать не следует. Спокойно объясните: «Мне это не нравится, так что не поступай так, пожалуйста. Подобное вызывает у меня гнев». Сейчас многие семьи снова живут вместе: дети вернулись к родителям, например. Но каждый человек – личность. Не забывайте об этом! Совершенно нормально иметь личное пространство, проводить время наедине с собой и держать собственные границы незыблемыми. Беспокойтесь о себе, но уважайте родных.

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