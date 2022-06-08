Все больше людей выбирают рацион, который направлен на вывод из организма продуктов распада и токсинов. На первый взгляд детокс-программы, которые помогают избавиться от шлаков и сбросить избыточный вес, выглядят безобидными, информирует «НБН» со ссылкой на журнал Storinka.

Как утверждают специалисты, большинство детокс-диет имеют серьезные побочные эффекты и стремление вывести токсины с помощью сорбентов может закончиться серьезными проблемами со здоровьем.

Эксперты объясняют, что польза порошков, гелей, лимонадов, смузи и выпечки с активированным углем, которые «чистят» организм, не доказана клиническими исследованиями.

Кроме того, сорбенты способны замедлить работу кишечника, вызывать запоры и тошноту. Возникали случаи, когда чрезмерное потребление активированного угля провоцировало кишечную непроходимость и пациенты нуждались в оперативном вмешательстве.

Специалисты отмечают, что БАДы и травяные сборы для детокс-терапии могут повредить печень. Могут навредить здоровью и антицеллюлитные, лимфодренажные массажи, которые входят в курс таких программ питания: при тромбозе глубоких вен может произойти отрыв тромба, спровоцировав тромбоэмболию легочной артерии и смерть.

Небезопасен и плазмаферез, который входит в детокс-процедуры. Удаление токсинов из крови может обернуться падением артериального давления, аритмией, парестезией до шока и гемолизом.

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