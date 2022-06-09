Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «ТСН».

Черешню часто называют «витаминной бомбой». И неспроста, ведь этот фрукт богат на витамины и полезные микроэлементы.

В черешне есть витамины С А, РР, Е, группы В, а также множество питательных веществ и полезных элементов, которые положительно влияют на здоровье.

Кроме того, черешня содержит мелатонин, который отвечает за регуляцию сна. Поэтому людям, у которых есть проблемы со сном, рекомендуется съедать хотя бы горсть черешни каждый день.

Регулярное употребление черешни поддерживает зрение и делает его более острым. Мало кто знает, но бета-каротина, поддерживающего зрение, в черешне в 20 раз больше, чем в чернике.

Черешня богата на антиоксиданты, которые имеют антиканцерогенные способности. Благодаря этому черешню можно считать средством для профилактики онкологических заболеваний.

Кроме того, этот плод полезен для крови, работы мозга. Черешня также улучшает состояние кожи лица и пищеварение.

Однако не всем черешня может принести пользу. Диетологи рекомендуют не употреблять фрукт тем, у кого сахарный диабет, гастрит, нарушение проходимости кишечника.

Осторожно нужно употреблять черешню аллергикам.

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