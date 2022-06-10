К сожалению, люди крайне редко винят в неприятностях себя, сваливая всё на «ненадёжную технику». И кондиционеры в этом плане не исключение. Поэтому сейчас специалисты компании SCU расскажут вам, какие наиболее неприятные проблемы со здоровьем могут возникнуть в процессе использования бытовых климатических систем, а также о том, как их можно предотвратить.

Аллергические реакции

В процессе эксплуатации все кондиционеры фильтруют воздух, накапливая в фильтрах большое количество пыли, шерсти животных и других летучих твёрдых частиц. И при достижении определённого уровня загрязнения, всё это дело благополучно попадает обратно в воздух помещения, повышая риск развития аллергических реакций у склонных к этому людей.

Решение – своевременная промывка фильтров своими руками и регулярная чистка внутренних компонентов с привлечением профессионалов. В таком случае системы фильтрации смогут нормально выполнять свою функцию, снижая количество потенциальных аллергенов в помещении.

Бронхоспазмы

Подобная реакция часто возникает при вдыхании холодного воздуха. Является рефлекторной и весьма неприятной. Чем сильнее контраст между температурами снаружи помещения и внутри него – тем выше шанс, что случится бронхоспазм.

Решение – не создавать значительные перепады температур. Согласно инструкциям по эксплуатации, достаточно разницы в 5 градусов, чтобы чувствовать себя более комфортно. И при ней рефлекторный спазм бронхов практически не наблюдается.

Простуда

Чаще всего наблюдается у тех, кто создаёт большой перепад температур и находится на пути воздушного потока. Плюс делает это регулярно и не особо следит за своим здоровьем в целом.

Решение – не создавать значительные перепады температур и не направлять охлаждённый воздух напрямую на рабочее место или кровать. К счастью, современные модели оснащаются створками, позволяющими регулировать направление воздушного потока – для более эффективного и безопасного охлаждения.

Некоторые инфекционные заболевания

Речь, в основном, идёт о легионеллёзе – бактерии, которая совершенно спокойно может жить и размножаться в окружающей среде без носителя. А при попадании в организм человека – вызывать, хотя и с малой степенью вероятности, довольно тяжелые состояния, типа пневмонии, общей интоксикации и лихорадки.

Решение – регулярная и своевременная чистка внутренних систем кондиционеров, правильная организация дренажа, использование медных труб в качестве путей оттока конденсата. Кроме того, хоть легионеллёз – довольно тяжелое заболевание, возникает оно крайне редко даже при наличии конкретного инфекционного очага. Да и оно относительно эффективно лечится, особенно на ранних этапах. Также крайне эффективным в профилактике этой инфекции являются использование систем ионизации воздуха и разнообразных антибактериальных фильтров.

Заключение

Как видите, опасность кондиционеров хоть и реальная, но её не сложно избегать и предотвращать. Главное – помнить, что любая активно работающая сложная техника должна регулярно проходить профилактические осмотры и использоваться строго согласно инструкциям по эксплуатации. И тогда ваши кондиционеры будут оказывать на ваше здоровье исключительно положительное воздействие.

Источник: https://scu.com.ua/articles/vliyanie-kondicionera-na-zdorovie/