Специалист рассказала, что простое упражнение с соломинкой для питья содержит особую технику дыхания, которая быстро помогает в стрессовой ситуации, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Гудье призналась, что она ежедневно выполняет это упражнение и получила невероятные результаты. Чтобы успокоить разум и снять тревогу, необходимо сделать вдох через нос и затем выдыхать через трубочку для питья. Психолог обратила внимание на то, что выдох должен быть длиннее вдоха.

Таким образом происходит активирование части мозга, которая помогает успокоиться нервной системе. Если вы на вдохе считаете до двух, на выдохе в соломинку посчитайте до четырех.

Лучше всего упражнение выполнять на свежем воздухе. Сядьте прямо, сделайте вдох носом, а затем выдохните через трубочку для питья. Когда вы привыкнете, соломинку можно не использовать, достаточно выдохнуть через рот, сжав губы так, будто вы делаете выдох через трубочку.

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