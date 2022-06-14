Вопрос о том, как доставить лежачего больного домой из больницы, или каким образом отвезти его на обследование или лечение, перевезти в частный дом престарелых, может застать вас врасплох. Ведь человек, который не может самостоятельно передвигаться, а зачастую и сидеть, требует особой помощи. И часто оказать ее может только профессиональная бригада. Рассмотрим, когда необходимо обратиться за помощью к специалистам, а в каких ситуациях можно справиться самостоятельно.

Маломобильные пациенты: особенности и отличия

Лежачие больные утрачивают свою способность передвигаться по разным причинам. И степень тяжести их состояния также может быть разной. В зависимости от перенесенного заболевания, а также текущего состояния, организация транспортировки может отличаться. В первую очередь рассмотрим наиболее частые причины возникновения двигательных ограничений:

проведение хирургических вмешательств

серьезные травмы и переломы

сложные заболевания

преклонный возраст

онкологические заболевания

ограничение физических возможностей с детства

В зависимости от причины, каждому пациенту необходим тот или иной уровень контроля состояния и вмешательство доктора. Однако, абсолютно во всех случаях важно, чтобы врач принимал непосредственное участие на всех этапах перевозки больных и все время находился рядом, готовый оказать необходимую помощь.

Лежачих больных условно можно разделить на 3 категории, а зависимости от тяжести их состояния. Для «легких» пациентов достаточно простого наблюдения врача и обеспечения комфортных условий перевозки. Зачастую такие люди могут сидеть хотя бы непродолжительное время, и есть возможность довезти их до автомобиля на инвалидном кресле. Они не требуют постоянной медикаментозной или кислородной поддержки.

Для пациентов «средней» тяжести особенно важен постоянный мониторинг. Несмотря на видимую стабильность их состояния, ухудшение может быть спровоцировано малейшим фактором. Подготовка к такой транспортировке требует значительно больше внимания и усилий. Бригада скорой помощи должна быть готова к решению любых ситуаций.

Для «тяжелых» больных условия перевозки включают в себя огромное количество факторов. Сюда можно отнести решение задачи с доставкой пациента от кровати и до нее, наличие кислородной поддержки, полную готовность проводить реанимационные мероприятия в пути в случае необходимости.

Подготовка больного к поездке

Подготовить лежачего больного к поездке необходимо как морально, так и физически. Важно заранее поговорить с человеком и рассказать ему детали предстоящего мероприятия, акцентируя внимание на положительных моментах. Конечно, во время болезни поездка, скорее всего, принесет определенный дискомфорт, однако, важно рассказать о необходимости этого небольшого путешествия, а также обо всем, что вы сделали, чтобы снизить дискомфорт в пути.

Фото: https://helptaxi.com.ua

Что же касается технической подготовки, близкие должны позаботиться обо всем, что может понадобиться больному в пути и по прибытии. Средства индивидуальной гигиены (салфетки, памперсы), вода, документы и личные вещи – все это должно быть собрано и подготовлено заранее.

Обратить внимание, что не рекомендуется кормить лежачего больного в день поездки, а также давать ему чрезмерно много питья. Это может привести к укачиванию в автомобиле во время езды лежа и создаст дополнительные трудности в дороге.