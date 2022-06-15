Медик объяснил, что такое неприятное ощущение в ушах является субъективным восприятием человека и не связано с внешними звуками. Шум в ушах – сигнал о проблемах со здоровьем, а не местная патология, информирует «НБН» со ссылкой на Сursorinfo.

Лесков сообщил, что шум в ушах, который может проявляться в разных формах, например, как шипение, свист или звон, это результат отмирания слухового нерва.

Слуховой нерв не фиксирует поступающие сигналы в виде раздражения извне и начинает самостоятельно его воспроизводить. Шум в ушах сообщает о первой стадии потери слуха, поэтому нельзя игнорировать соответствующее проявление.

Отмирание слухового нерва, по словам врача, не происходит быстро, поэтому отклонение можно диагностировать вовремя и начать лечение. Отоларинголог отмечает, что слух в ушах должен вызывать серьезную обеспокоенность, поскольку иногда слуховой нерв восстановить невозможно.

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