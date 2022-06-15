Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Медправда».

Многие ошибочно считают, что употребление в вечернее время алкоголя улучшить сон. Однако диетологи уверяют, что это не так. Более того, алкогольные напитки ухудшают сон.

«Алкоголь прерывает быструю фазу сна и ухудшает его. Алкоголь также ингибирует естественную выработку мелатонина организмом до 20%. Мелатонин — это гормон, выделяемый шишковидной железой, который регулирует цикл сна и бодрствования и позволяет спокойно спать всю ночь, не просыпаясь», — поведала диетолог Триста Бест.

Также диетологи не рекомендуют употреблять кофе за 6-7 часов до сна. Ведь кофеин является стимулятором, поэтому он ухудшает сон.

Стоит также помнить, что кофеин есть и в энергических и газированных напитках. Поэтому их употребление вечером тоже может способсьвовать засыпанию.

Кроме того, диетологи не рекомендуют пить цитрусовые соки перед засыпанием. Несмотря на их полезность, эти соки могут вызвать раздражение желудка, которое не будет способствовать комфортному сну.

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