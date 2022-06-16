Как утверждают медики, иногда рак имеет проявления на лице в виде отечности и красноты. Очень часто люди не придают значения таким симптомам, поскольку это необычные признаки развития онкологии, информирует «НБН» со ссылкой на Express.

Эксперты объясняют, что припухлости и покраснения в таких случаях появляются из-за мелкоклеточных опухолей в легких, блокирующих кровеносные сосуды в грудной клетке, создавая препятствия для свободного оттока крови от кожи лица и головы.

Специалисты подчеркивают, такие проявления на лице могут появиться и при других видах рака. Кроме того, помимо отечности и красноты лица, признаками онкологии может быть жар, отдышка или диарея.

Как сообщалось, специалисты выяснили, что нехорошие изменения на ногтях пальцев рук могут свидетельствовать о появлении злокачественных образований в легких. Эксперты объяснили, как меняется вид ногтевой пластины с возникновением рака.