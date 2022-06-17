Медик объяснила, что из-за нехватки питательных веществ в организме в верхних отделах желудка вырабатывается гормон грелин, который постоянно «хочет есть». Чем дольше человек ест, тем больше вырабатывается этот гормон и тем более голодным он себя чувствует, информирует «НБН» со ссылкой на Ukrhealth.

По словам Соломатиной, если вам хочется есть между приемами пищи, значит последний прием был неполноценный и организму не хватает калорий. В таком случае нужно съесть продукты, которые снизят уровень грелина.

Заполнить желудок помогут овощи, которые содержат много клетчатки, например, огурцы. Также для перекуса подойдут помидоры, сельдерей, зеленый салат и пекинская капуста. Надолго позволят забыть о чувстве голода овощные супы.

Диетолог советует пить какао с корицей. Этот напиток не содержит много калорий, в отличие от других десертов, и достаточно питательный, а корица с помощью своего аромата помогает «обмануть» желудок и мозг. Снижается аппетит и после выпитой чашки чая с молоком.

Продлить ощущение сытости помогут продукты с содержанием белка, например, яйца или орехи. Но не стоит ими заменять полноценный прием пищи.

Напомним, что диетолог рассказала, какие напитки лучше не употреблять вечером, чтобы не ухудшить сон.