По словам специалистов, продуктовые магазины предлагают ультра-обработанный хлеб, который способствует появлению лишних килограммов. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, важно знать, какие буханки не стоит класть в корзину, информирует «НБН» со ссылкой на издание Eat this, not That.

Эксперты объясняют, что есть сорта булочных изделий, которые содержат большое количество обработанных углеводов, способствующих возникновению воспалительных реакций в организме.

Самый вредный хлеб – белый пшеничный из рафинированной муки. Такие буханки содержат рафинированные углеводы, регулярное потребление которых обернется сильным воспалением и ударом по здоровью. Также лучше забыть о сладком хлебе с корицей, в который добавляют большое количество сахара.

Если у вас слабая пищеварительная система, нужно с осторожностью есть цельнозерновой хлеб, который сложный для переваривания и может обострить болезни.

Диетологи советуют употреблять ржаной хлеб, который содержит всего 165 ккал и в три раза богаче на клетчатку, чем пшеничный. Такой продукт без проблем усваивается организмом и помогает ускорить обмен веществ.

