Медик объяснил, что нельзя употреблять после пробуждения на голодный желудок продукты с сахаром и мукой, что чревато серьезными последствиями для организма, информирует «НБН» со ссылкой на «Жіночий світ».

Асанов советует забыть об утреннем приеме пищи с рафинированными углеводами и кофе с сахаром. Такой завтрак даст порцию глюкозы, которая даст чувство насыщения на короткий период и проявится в виде лишних килограммов.

К вредным вариантам завтрака относятся и готовые сухие завтраки. Если вы утром съедите хлопья, кольца, шарики, сладкую сдобу или другую выпечку, вскоре наступит упадок сил и сильный голод. Такая пища способствует колебанию уровня сахара в крови от высокого до низкого.

По словам терапевта, самый полезный вариант первого приема пищи – продукты с достаточным содержанием белка и клетчатки. Через полчаса после подъема лучше скушать яйца, сыр или рыбу. Хорошо съесть на завтрак «грубый» хлеб со сливочным маслом.

Если вы все же не готовы употреблять кофе без сахара, пейте подслащенный напиток строго после еды. Как только вы проснулись лучше пить стакан воды комнатной температуры.

Напомним, что врач-диетолог рассказала, какие каши не стоит есть на завтрак.