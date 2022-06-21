Медик напомнила, что загар и солнечные ожоги несут угрозу возникновения рака кожи, поэтому всегда нужно использовать кремы с SPF-защитой 30 и выше, информирует «НБН» со ссылкой на «Факты».

Если после длительного пребывания на солнце ваша кожа покраснела, набухла, чешется и жжет – это ожог первой степени, при котором можно самостоятельно оказать первую помощь.

Чтобы избавиться от зуда и болевых ощущений, примите холодный душ или приложите прохладное влажное полотенце. Избавиться от боли помогут нестероидные противовоспалительные и обезболивающие медикаменты.

При ожоге второй степени кожа покрывается небольшими пузырьками, которые не вызывают дискомфорта, однако если волдырь имеет диаметр больше одного сантиметра необходимо обращаться за медицинской помощью.

Не стоит трогать пузырьки, наложите на них стерильную повязку, предварительно смочив ее антисептиком без спирта или антисептическим водорастворимым гелем. Отметим, что волдыри могут быть проявлением аллергии на солнце, поэтому очень важно проконсультироваться со специалистом.

Если вы получили солнечные ожоги не смазывайте их сметаной, маслом, спиртом или другими средствами, которые предлагают народные рецепты, чтобы не усугубить повреждения кожного покрова. Жиросодержащие вещества перекрывают поры и не позволяют коже дышать и восстанавливаться.

Также помните, что пантенол и мази для лечения ожогов можно использовать только через несколько дней после повреждения кожи.

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