Использование пластиковых тар для воды и продуктов – обычное явление в современном мире, однако многие даже не догадываются, что такие емкости опасны для нашего здоровья.

Из исследования The Journal of Food Science стало известно, что человек каждый год съедает не менее 74 000 части микропластика. Третья часть из этого попадает в организм с едой из пластиковой посуды, информирует «НБН» со ссылкой на EcoWatch.

Как оказалось, пластмасса из контейнеров переносится на еду, а после остается в теле, вызывая проблемы со здоровьем. В составе пластика присутствуют фталаты, бисфенол A, S, F и полихлорированные бифенилы.

Такое химические вещества провоцируют развитие рака, ожирения, ослабляют иммунную систему, снижают детородную функцию, нарушают работу всех органов, а также способствуют задержке развития у детей. Кроме того, микропластик может передаваться плоду от матери.

Чтобы минимизировать количество поглощаемого пластика, не стоит ставить такую тару в микроволновку и посудомоечную машину, поскольку нагревание усиливает выпадение микропластика.

Отдавайте предпочтение емкостям из керамики или стекла, если есть возможность, для еды на вынос и не используйте те контейнеры, в которых вам доставляют еду. Для воды выбирайте многоразовые бутылки, изготовленные из стекла или нержавеющей стали.

Важно регулярно делать уборку жилища, поскольку в помещениях также много пластика, который попадает туда с частичками пыли.

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