Врачи объясняют, что к тепловому удару приводят длительные физические нагрузки на солнце во время жары. Чтобы не увеличивать риск перегрева важно понимать, что не стоит пить в этот период, информирует «НБН» со ссылкой на Express.

Некоторые напитки мешают воде проходить из пищеварительной системы в кровоток. В результате может возникнуть обезвоживание, что приведет к истощению организма и тепловому удару.

Медики рекомендуют выпивать не менее 8 унций воды (около 237 мл) каждые 20 минут во время жары, что поможет снизить риск осложнений с сердцем. Не ждите, когда вы захотите пить, а ориентируйтесь на это правило.

В период большой солнечной активности откажитесь от сладких газированных напитков и фруктовых соков, которые замедляют поступлению воды в кровоток. Также забудьте о спиртном, которое способно повысить риск теплового удара.

Напомним, что кардиологи рассказали, как защитить сердце в жаркие дни, когда состояние здоровье может резко ухудшиться.