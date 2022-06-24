В Министерстве здравоохранения развенчали мифы о первой помощи в случае, если человек подавился едой и рассказали украинцам, как правильно действовать в таких ситуациях, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По словам медиков, если человек подавился не нужно стучать его по спине, опускать вниз головой и трясти, держать его язык пальцами или металлическими предметами во время судорог.

Когда человек подавился, организм включает защитный механизм в виде кашля, этот рефлекс помогает освободить дыхательные пути. Постукивание между лопатками может усугубить удавление, способствуя опусканию кусочка еды еще ниже, что может закончиться полным удушением.

Также в такой ситуации не нужно трясти ребенка вниз головой, чтобы не травмировать шейный отдел позвоночника. Наклоните малыша вперед и выполните скользящие удары между лопатками, если не помогает, нажмите кулаком в районе над пупком.

Если у человека появились судороги не нужно раздвигать ему челюсти и держать язык, поскольку этим вы только навредите. Самое главное в таком случае защитить его от возможности травмироваться: уберите опасные предметы, положите под голову что-то мягкое и поддерживайте его тело в удобном положении, пока не закончатся судороги.

Когда судороги пройдут, переверните человека на бок, чтобы предотвратить западание языка и нарушение дыхательной проходимости. Ранее врач-терапевт рассказала, как оказать первую помощь при солнечных ожогах и в каких случаях нужно обратиться к медикам.