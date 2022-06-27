Как утверждают специалисты, вдыхание сигаретного дыма чревато возникновением заболеваний, которые развиваются при обычном курении. Некоторые проблемы со здоровьем, такие как риск инсульта или инфаркта увеличиваются сразу, другие патологии появляются со временем – злокачественные опухоли, болезни сердца и сосудов, дыхательной системы, информирует «НБН» со ссылкой на «ТОнеТО».

Чтобы избежать пассивного курения достаточно следовать простым рекомендациям. Следите за антитабачным законодательством, чтобы понимать, какие ограничения существуют для курящих людей и используйте их.

Выбирайте кафе и гостиницы, в которых запрещено курить, не разрешайте зажигать сигареты в своей машине и в своем доме. Если вы с детьми пришли в гости к курильщику, постарайтесь проводить время вне помещения.

Важно защитить себя от «чужого дыма» и на работе, старайтесь повлиять на политику компании, если курение на рабочем месте не запрещено. В беседе с начальством ссылайтесь на законодательные ограничения либо предложите провести для сотрудников программу по избавлению от табачной зависимости.

Ранее норвежские ученые рассказали, какие виды кофе больше всего вредят нашему организму и повышают риск заболеваний сосудов и сердца.