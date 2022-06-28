В своем Instagram-аккаунте медик рассказал, что входит в гигиену зрения. Валецкий начал с правила 20/20/20/20, которое предусматривает перерывы в работе каждые 20 минут. Вам нужно отдохнуть 20 секунд и в это время смотреть куда-то на расстоянии 20 футов (6 метров), информирует «НБН».

Такое упражнение позволит избежать боли в глазах, сухости и прочих неприятных симптомов. Также следите затем, чтобы монитор находился на расстоянии вытянутой руки от вас, и вы смотрели на экран сверху.

Кроме того, старайтесь чаще моргать, поскольку обычно человек моргает 20-30 раз в минуту, а во время использования гаджетов это количество сокращается до 4-6 раз. Редкое моргание чревато разрывом в слезной пленке, последствием которого становится боль, резь, жжение и ощущения песка в глазах. Валецкий советует для профилактики также применять увлажняющие капли на основе гиалуроновой кислоты.

Окулист отметил, что для детского зрения важны прогулки днем на свежем воздухе, что снижает вероятность появления близорукости у малыша.

По словам врача, вред гаджетов для зрения не был доказан, однако все же стоит делать перерывы при использовании девайсов через каждые 20 минут.

Ранее врач-отоларинголог призвал не игнорировать появление шума в ушах. По его словам, такие неприятные ощущения – опасный симптом, который может привести к потере слуха.