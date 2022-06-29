Очень важно знать, как правильно удалять воду из уха, чтобы не навредить себе. Прежде всего нужно вытереть ухо мягким полотенцем, однако не совать ткань в ушной канал, информирует «НБН» со ссылкой на Web Md.

После нужно наклонить голову в сторону и аккуратно потянуть мочку уха, что позволит открыть слуховой проход, ускорив вытекание воды. Если влага после таких манипуляций все еще остается, можно воспользоваться феном: включите его на самой низкой мощности, приложите к уху и сушите несколько минут.

Еще одним действенным способом является применение капель, которые предназначены при воспалении в ухе, их в аптеке отпускают без рецепта. Средство с аналогичным действием можно приготовить в домашних условиях из белого уксуса и спирта. По чайной ложке раствора нужно влить в каждое ухо, после чего наклонить голову, чтобы он начал действовать.

Медик не советует чистить уши от воды ватными палочками, пальцами и ногтями, а также применять перекись водорода. Все это может повредить коже слухового прохода.

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