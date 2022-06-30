Медики рекомендуют как можно реже употреблять в пищу сахар и продукты с искусственными подсластителями. Такие добавки в еде не только являются основной причиной появления лишних килограммов, но и портят цвет лица, вызывают высыпания, тонкие линии и морщины, информирует «НБН» со ссылкой на She Finds.

Врагом молодости является и обработанное мясо, содержащее не только минимальное количества белка, но и компоненты, которые наносят вред кишечнику и коже.

По словам врачей, нехорошие последствия для внешнего вида могут возникать и из-за употребления молочных продуктов, несмотря на то, что менее обработаны. Молочка может стать причиной появления воспалений, прыщей и морщин.

Ранее ученые рассказали, почему нельзя есть и пить из пластиковой посуды. Специалисты объяснили, какую угрозу организму несут синтетические тары для продуктов.