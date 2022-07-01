Врачи советуют в жару пить много воды, даже если вы не испытываете жажды, поскольку организм охлаждается за счет потоотделения, теряя много жидкости, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Самый удачный способ пережить жару – находиться в помещениях с кондиционером. Если дома нельзя поддерживать нормальную температуру, проводите время в местах, где прохладно, например, в кафе. С 11:00 до 15:00 самое жаркое время дня, в это время лучше не выходить на улицу.

Если все же нужно отправиться по делам, наденьте головной убор, нанесите солнцезащитный крем, не забудьте бутылку с водой. Старайтесь перемещаться в тени. При выборе одежды отдавайте предпочтение натуральным тканям, которые быстро сохнут и пропускают воздух.

Важно зашторивать окна, которые выходят на солнечную сторону, это поможет снизить температуру в комнатах. Помните, что при жаре вентилятор – не лучший помощник, поскольку он не охлаждает, а просто гоняет горячий воздух. Чтобы охладить тело примите прохладный душ или обтирайте тело намоченным полотенцем. Также можно опустить ноги в холодную воду или надеть мокрую футболку.

Пересмотрите свое питание, сделав выбор в пользу холодных закусок. Для меню в жару подойдут салаты, овощи, фрукты, окрошка, холодный борщ. Кушайте часто, но небольшими порциями.

Занятия спортом планируйте на утро или поздний вечер, тренировки в жару способствуют активной потери жидкости в организме, что приводит к обезвоживанию.

Также не оставляйте во время солнечной активности в закрытом автомобиле детей или животных.

Ранее ученые рассказали, какие напитки нельзя употреблять в жару, поскольку они усиливают перегрев и обезвоживание.