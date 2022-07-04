В эфире телемарафона глава Минздрава сообщил, что украинская медицинская система с начала вторжения РФ работает не только с привычными болезнями, но и большим количеством травм, ранений и ампутаций, информирует «НБН».

Ляшко отметил, что украинские медики столкнулись с новыми вызовами и должны переформатироваться. Кроме того, привычные заболевания будут случаться чаще из-за войны, в частности ухудшится психическое здоровье украинцев.

По словам министра, граждане Украины находятся в условиях самого информатизированного вооруженного конфликта за всю историю человечества. Наблюдение всех ужасов войны фактически в прямом эфире существенно бьет по психоэмоциональному состоянию, что приведет к биологическому старению людей на 10-15 лет с присущими для этого возраста недугами. Глава здравоохранительного ведомства предупредил, что уже через год-два участятся случаи онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

С началом войны в Украине никуда не исчез и коронавирус. Ляшко обратил внимание на то, что в мире наблюдается нехорошая динамика распространения ковида. Поскольку все готовились к вспышке COVID-19 зимой, а не летом, это также станет испытанием для системы здравоохранения.

Ранее в Минздраве рассказали, как украинцам справиться с усталостью от войны и побороть психологическое и физическое истощение.