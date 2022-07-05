Врач объяснила, что на постоянной основе можно пить только столовую воду, минеральная для этого не подходит. Особенно важно это знать людям, у которых есть заболевания ЖКТ, и которые верят в то, что минералкой можно вылечить любой недуг, информирует «НБН» со ссылкой на Instagram-страницу Белинской.

По словам гастроэнтеролога, курс «лечения» должен длиться три недели, если речь идет о потреблении 150-200 миллилитров минеральной воды три раза ежедневно.

Нужно понимать, что с вашими почками нет никаких проблем, поскольку не рекомендуют лужные воды при камнях в почках, а «кислые» — при осксалатных и уратных камнях. Пациентам с диареей и желчнокаменной болезнью противопоказана вода с магнием, которая имеет желчегонный эффект.

Ранее медики рассказали, что не стоит пить в жару, чтобы не перегреться и не усугубить обезвоживание организма.