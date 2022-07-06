На своей странице в Instagram, общаясь с подписчиками в разделе Stories, Тимченко высказалась об эффективности пастилок, спреев и горячих напитков при лечении больного горла, информирует «НБН».

По словам терапевта, спреи можно использовать, однако в составе должен быть нестероидный компонент или анестетик. Также медик подчеркнула, что средство важно применять строго по инструкции, чтобы не получить ожог слизистой.

Говоря о пастилках, Тимченко рассказала, что при неинтенсивной боли подойдут любые, если болевые ощущения сильные, тогда в составе должен быть анестетик или нестероидный компонент. Если это лекарство не помогает, нужно принять таблетку нурофена или парацетамола.

Врач не рекомендует при боли в горле пить горячий чай с лимоном, поскольку кипяток навредит отечной и поврежденной слизистой. Чтобы убрать отек и воспаление нужен холод, поэтому для облегчения боли лучше съесть мороженое.

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