Часто говорят, что при узлах на щитовидной железе вообще нельзя находится на солнце, поскольку они могут стать злокачественными. Врачи развенчали этот миф, информирует «НБН».

Специалисты медицинского центра «Доказові» объяснили, что солнце не вредит щитовидной железе, однако любой человек должен выполнять рекомендации для безопасного загара.

Медики рекомендуют загорать утром до 10:00-11:00 или вечером после 15:00-16:00, обязательно нужно использовать защиту от солнца в виде крема, надевать головной убор и очки. Хорошо перед выходом на улицу посмотреть в интернете УФ-индекс.

Не находитесь под открытыми солнечными лучами с 10:00 до 16:00. Также не забывайте пить больше воды и после прогулок принимать прохладный душ.

Учитывая эти рекомендации, состояние щитовидной железы не ухудшится, а также вы обезопасите себя от фотостарения, теплового удара и снизите риск возникновения рака кожи.

Напомним, что ежегодно жара становится причиной смерти людей по всей планете. Медики рассказали, что нужно делать, чтобы пережить температурные рекорды и не навредить здоровью.