Диетолог Оксана Скиталинская объяснила из чего должно состоять летнее меню и какие продукты стоит из него убрать. Прежде всего в жару нужно побеспокоится о том, чтобы организм не был обезвожен, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу эксперта.

Можно пить зеленый чай, простую воду или добавить в нее нарезанный огурец, литья мяты и базилика, размятые ягоды, яблочный, бальзамический уксус, лимонный сок.

Основные приемы пищи лучше совершать утром или вечером, когда не жарко, днем пейте кефир, йогурт, айран. В обед лучше выбирать легкоусвояемые блюда – овощные, ягодные пюре, овощные супы, окрошку на кефире или квасе, холодный борщ, гаспачо.

Подойдут белковые блюда – творог, омлет, вареные яйца, нежирное мясо птицы, рыба, приготовленные на пару. Также можно включить в меню ферментированные блюда и напитки – домашний квас из ягод и цветов, малосольные огурцы, квашеная капуста, кисломолочные продукты.

По словам диетолога, не стоит есть в жару пищу, на усвоение которой организм будет тратить большое количество ресурсов. Жирная, жареная пища, сладости ухудшают работу печени. Если вы хотите порадовать себя мороженым, лучше сделайте его из ягодного пюре, добавив взбитые сливки.

Помните, что в период большой активности солнца нельзя пить алкоголь. Спиртные напитки токсично действуют на печень и мозг.

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