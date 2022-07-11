В своем Instagram-аккаунте медик рассказала, что в жару многие стараются больше пить, чтобы похудеть. Она объяснила, действительно ли вода может помочь в борьбе с лишним весом и кому не стоит налегать на жидкость, информирует «НБН».

По словам Белинской, общей нормы питья воды не существует, потребность в воде может возрасти при жаре, интенсивных физических нагрузках, беременности, лактации, рвоте, лихорадке, диарее и приеме осмотических слабительных средств.

Гастроэнтеролог отмечает, что если этих факторов у вас нет, пейте воды сколько захочется, поскольку организм самостоятельно корректирует свои потребности в жидкости.

Многие считают, что едой нельзя записать еду. Врач заверила, что это миф и питье во время приема пищи не влияет на концентрацию желудочного сока. Кроме того, вода – не залог похудения, но иногда может помочь в борьбе с ненавистными лишними килограммами.

Медик рассказала, что вода не растворяет жир, но, если ею заменить другие напитки с содержанием сахара, которые вы употребляете на протяжении дня, это позволит уменьшить суточное потребление калорий и снизить вес.

Белинская подчеркнула, что люди с гипотериозом, сердечно-сосудистыми болезнями, болезнями почек в стадии декомпенсации, а также если у них тиреотропный гормон не достиг нормального уровня воду нужно потреблять умеренно.

Ранее диетолог рассказала, что есть и пить, чтобы перенести жару и от каких блюд стоит отказаться в период большой солнечной активности.