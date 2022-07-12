Эндокринолог Юлия Кривовяз в своем Instagram-аккаунте рассказала, какие признаки указывают на недостаток витаминов и микроэлементов в организме. Медик отметила, что это распространенные симптомы, информирует «НБН».

По словам врача, наличие любого симптома может свидетельствовать о наличии не только одного недуга, поэтому не стоит заниматься самолечением, лучше проконсультироваться со специалистом.

Нехватка витамина D проявляется в постоянной усталости, головных болях, выпадении и ломкости волос, снижения настроения и рахите у детей. Дефицит витамина С можно обнаружить по бледной коже, кровоточивости десен, быстрой утомляемости и слабости.

Организм нуждается в витаминах В9 и В12, когда нарушается свертываемость крови и развиваются клинические признаки анемии. Свидетельствуют о недостатке витамина В2 поражения кожных покровов: на носогубном треугольнике, шее и ушах появляются дерматиты, на слизистой рта возникают заеды и трещины, а также воспаляется слизистая языка.

О дефиците железа свидетельствует бледность, отдышка, учащенное сердцебиение, быстрая утомляемость, выпадение волос и ломкость ногтей. Также может наблюдаться искажение вкуса, в виде поедания непищевых продуктов, например, глины или земли.

О нехватке магния организм сообщает с помощью судорог в ногах, запоров, повышенной нервозности и проблем со сном. Усталость, истощение, выпадение волос, медленное заживление ран и появление язв на коже говорит о недостатке цинка в организме.

Ранее медики рассказали о признаках рака, которые проявляются на лице и часто остаются незамеченными.