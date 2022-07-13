Рацион малышей должен быть разнообразным, чтобы они не теряли интерес к процессу еды и получали достаточно полезных веществ из продуктов. Однако есть пища, потребление которой нужно ограничить или вообще не давать ребенку, информирует «НБН» со ссылкой на CDC.

Эксперты не рекомендуют давать детям до 1 года два продукта. Малышам запрещено давать мед и выпечку и его добавлением. Эта густая сладкая масса содержит бактерии, которые вызывают ботулизм.

Запрещено маленьким детям давать коровье молоко, которое может вытеснить их основную еду в этом возрасте – грудное молоко или смесь. Также в нем содержатся белки и жиры, которые сложно переваривать.

Специалисты перечислили ряд продуктов, которые могут вызвать отравление у ребенка. В детском рационе не должна быть сырые мясо, рыба, яйца, лесные грибы и непастеризованные молочные продукты. Источником пищевого отравления могут стать и немытые овощи.

Родителям не стоит делать основой меню для малышей картофель, важно не забывать о каше и бобовых.

Напомним, эндокринолог рассказала о симптомах, которые свидетельствуют о дефиците витаминов и минералов в организме.