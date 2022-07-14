В своем Instagram-аккаунте врач развенчала один из самых распространенных мифов о том, что хрустом пальцев можно заработать болезни суставов, в частности, артрит или артроз, информирует «НБН».

Ревматолог заверила, что похрустывание костяшками пальцев не обернется серьезными проблемами со здоровьем. Заичко объяснила, что полость состава заполнена синовиальной жидкостью, в которой накапливаются пузырьки азота. Во время движений они лопаются, что звучит как хруст, поэтому не нужно беспокоится о том, что вы можете навредить своим суставам.

По словам медика, стоит обращать внимание на хруст, если он сопровождается определенными симптомами. Если во время похрустывания костяшками вы чувствуете боль или после этого есть ограничение движений в суставах, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить артрит и артроз.

Также поводом для похода в больницу может стать хруст при пальпации, общипывании частей тела и крепитация – громкий звук хруста.

Ранее врачи рассказали, почему солнечные лучи и загар не вредят людям, которые имеют заболевания щитовидной железы.