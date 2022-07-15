Гендиректор ведомства Тедрос Аданом Гебреесус напомнил, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, кроме того, уровень смертности от этого заболевания вновь растет, информирует «НБН» со ссылкой на WHO.

Количество летальных исходов увеличилось, как утверждают во Всемирной организации здравоохранения, из-за новых мутаций штамма «Омикрон». Этот вид коронавирусной инфекции стал более заразным и обходит естественный и обретенный иммунитет.

По словам генерального директора ВОЗ, проблема заключается и в том, что руководства стран неправильно реагируют на ковид, сокращая тестирование. Он отметил, что существуют разногласия между научными деятелями, общественностью и политическими лидерами относительно восприятия рисков коронавируса.

Глава организации подчеркнул, что мир еще не преодолел эпидемию COVID-19, несмотря на успехи в вопросе борьбы с вирусом. По этой причине нужно вернуть карантинные ограничения, ношение масок и придерживаться протоколов тестирования и лечения.

Напомним, что в мае Кабмин продлил карантин в Украине из-за пандемии коронавируса.