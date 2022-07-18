Специалисты Минздрава отмечают, что в жаркую летнюю пору змеи активизируются и их можно обнаружить на лесных полянах, опушках, склонах и в оврагах с кустарниками. Если вы выходите на природу, важно знать, как обезопасить себя от пресмыкающихся, информирует «НБН».

Надевайте длинные штаны из плотной ткани, заправив их в высокие ботинки. Такая одежда и обувь защитит вас от укусов. Внимательно осмотрите место привала, пошарьте или постучите по нему палкой, чтобы напугать пресмыкающееся, не трогайте руками непроверенные предметы.

Если змея находится рядом с вами, замрите и не приближайтесь к ней. Подождите пока пресмыкающееся отползет и медленно отойдите в сторону. Помните, что змея проявляет агрессию, когда видит опасность, поэтому не пытайтесь ее поймать или убить.

Если змея все же атаковала важно как можно скорее оказаться в медучреждении, чтобы получить квалифицированную помощь, ведь в таких случаях угрожают здоровью и жизни именно осложнения.

Также запомните, как предоставлять доврачебную помощь в такой ситуации. Пострадавший должен находиться в покое, совершать минимум движений, и пить много воды. Дайте ему принять 1-2 таблетки противоаллергического препарата.

С пораженного места уберите одежду, обувь или украшения, обработайте антисептиком, обмотайте тканью лед и приложите к ране. Зафиксируйте пораженную конечность для транспортировки.

Не нужно прижигать рану, накладывать жгут и давать пострадавшему алкоголь. Также не высасывайте яд, поскольку это чревато возникновением аллергии и отеком верхних дыхательных путей.

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