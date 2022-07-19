Ходят случи о том, что в стрессовых ситуациях гормональная система и инстинкт самосохранения начинают функционировать иначе, поэтому в условиях войны люди реже жалуются на проблемы со здоровьем, информирует «НБН» со ссылкой на портал health info.

Комаровский подтвердил, что первые недели войны при стрессовой реакции человека, его организм меньше реагирует на смену температур, инфекции, поскольку мощный выброс адреналина меняет работу иммунной системы.

По словам доктора, поскольку такие изменения в организме имеют краткосрочный эффект, со временем проблемы со здоровьем возвращаются. Во время войны могут вспыхнуть и массовые эпидемии из-за отсутствия воды и санитарных условий, повышается риск возникновения холеры, кишечных инфекций. Медик добавляет, что при похолодании люди столкнутся и с респираторными заболеваниями, в том числе и с коронавирусной инфекцией.

Врач обратил внимание на то, что люди с легкими проявлениями любых заболеваний не идут к врачам, что в будущем отзовется нехорошими последствиями. К медицинской помощи в таких условиях жизни прибегают при серьезной угрозе, однако после войны все отправятся к специалистам долечиваться.

Напомним, что глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о заболеваниях, которые участятся в Украине по причине войны.