Об этом Минздрав Украины сообщил на своей Facebook-странице. Соответствующие рекомендации МОЗ утвердило вчера, 19 июля, информирует «НБН».

Ведомство сообщило, что для второго бустера будут применять препарат Pfizer, ввод вакцины разрешен с интервалом минимум четыре месяца после первой бустерной дозы.

На вторую бустерную прививку могут рассчитывать украинцы старше 60 лет, а также граждане возрастом от 18 до 59 лет с иммуносупрессией, инвалидностью, хроническими заболеваниями и медицинскими состояниями, повышающими риск тяжелого течения коронавируса.

Отметим, что в ВОЗ призвали лидеров всех государств вернуть карантинные ограничения и масочный режим. В ведомстве обеспокоены тем, что в мире растет количество инфицированных ковидом и летальных исходов из-за этого вируса.