На своей Facebook-странице психолог рассказал, что делать украинцам, которые были вынуждены оставить свой дом и место жительства, спасаясь от российской военной агрессии, информирует «НБН».

Мельниченко рассказал, какие симптомы помогут диагностировать у себя «синдром беженца». О таком тяжелом эмоциональном состоянии свидетельствуют повышенная агрессивность, раздражительность, резкая смена эмоций, застревание в негативных переживаниях, чувство вины, стыда, беспомощности.

Также вам может быть сложно общаться с людьми, у вас резко колеблются чувства к окружающим, вы живете в «дне сурка», вам сложно строить планы на будущее, вы не можете расслабляться, радоваться и испытывать удовольствие.

Если вы наблюдаете у себя такие признаки, по словам специалиста, для начала нужно закрыть базовые физические потребности – безопасность, еда, тепло, сон. Стабилизировать свое эмоциональное состояние поможет минимизация потребления отрицательной информации и обустройство на новом месте. Окружите себя знакомыми вещами, готовьте привычную еду, постарайтесь вернуться к старым привычкам.

Только после этого начинайте углубляться в местный быт и культуру, учите язык, ищите работу или занимайтесь другой деятельностью. Также важно возвращать чувство контроля, для этого сначала составляйте план на ближайшие дни, а далее на насколько месяцев.

Психолог подчеркнул, что в адаптации на новом месте главное найти новые смыслы, приняв обстоятельства и отпустив старую жизнь.

Практически все украинцы во время войны сталкиваются с физическим и психологическим истощением. В Минздраве рассказали, как бороться с синдромом хронической усталости.