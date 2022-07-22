В студии программы «Сніданок з 1+1» врач предупредила, что солнце – это недруг, от которого нужно защищаться. Солнечные лучи не только способствуют фотостарению, но и могут привести к серьезным заболеваниям кожи, именно поэтому важно не пренебрегать средствами с защитой от UV-излучения, информирует «НБН».

Дерматолог рассказала, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом. Для начала необходимо правильно выбрать SPF, ориентируясь на фототип кожи, время года и индекс ультрафиолетового излучения. Также найдите текстуру средства, которая подойдет вашему типу кожи.

Учитывайте правила нанесения крема – за 15-20 минут до выхода на улицу, обновляйте его каждые два часа и каждый раз после купания или если вы умылись. Анфилова напомнила и о защите от солнца других участков лица, в частности, губ, наносите на них помады или бальзамы с SPF.

По словам врача, для эффективной защиты от солнечных лучей важно учитывать и количество крема – 2 миллиграмма на сантиметр квадратный кожных покровов. Проще говоря, на лицо и шею нужно наносить чайную ложку средства, на туловище – две чайные ложки, на руки по чайной ложке и на ноги по две чайные ложки.

Медик предупредила, что нанесение трети или половины от необходимого количества средства существенно снижает эффективность защиты кожи от солнца.

Ранее врач-терапевт объяснила, что нельзя делать при повреждении кожи на солнце, как оказывать первую помощь при солнечных ожогах и в каких случаях стоит бежать за медицинской помощью.