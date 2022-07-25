Известно, что подвид коронавируса «кентавр» обнаружили в Индии в мае, при этом ВОЗ заговорила о нем только в начале июля. Этим вариантом COVID-19 заразились граждане 10 государств, среди них страны с высоким уровнем вакцинации – США, Великобритания, Канада, Германия и Нидерланды, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Специалисты отмечают, что у «кентавра» намного больше мутаций, чем у «оригинала», а это значит, что он более заразен. Поскольку этот подвид «Омикрона» новый, у ученых не так много его образцов для исследований, также они не могут сказать, есть ли у него особые симптомы.

Врач-инфекционист Валентина Маркевич отметила, что сейчас в Европе бушует «Омикрон», который легко передается, однако не вызывается тяжелого течения заболевания. Однако ВОЗ ожидает новую вспышку из-за «кентавра» и к холодному периоду года заболеваемость может вырасти.

Медик считает, что COVID-19 станет как сезонный грипп и общественности стоит привыкнуть к нему, соблюдая меры предосторожности в виде ношения маски в многолюдных местах.

Инфекционист добавила, что в условиях войны у руководства страны нет возможности проводить массовое тестирование граждан и отслеживать статистику, поэтому украинцы должны нести ответственность за свое здоровье и дисциплинировать себя.

Отметим, что здравоохранительное ведомство призывает граждан вакцинироваться, в частности, теперь можно сделать вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19. При этом такая прививка будет доступна отдельным категориям украинцев.