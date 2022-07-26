Врач-дерматолог, трихолог Кузьма Хобзей отмечает, что спустя несколько месяцев с начала войны многие начали замечать сильное выпадение волос на фоне пережитого стресса. По его словам, чтобы понять, что процесс выпадения отличается от нормального, можно по количеству волос на подушке, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

Медик отмечает, что выпадение волос – ответ на психологическое и физическое напряжение, что не является катастрофой. Вы должны забеспокоиться при появлении зон, где волосы выпали и не растут новые. В таком случае важно обратиться к специалисту и своевременно провести диагностику, поскольку некоторые аутоиммунные заболевания сопровождаются выпадением прядей.

Трихолог рекомендует в тяжелый стрессовый период качественно ухаживать за шевелюрой, снизив агрессивное влияние на волосы. Пряди не любят нагревания, поэтому отложите на время утюжки и плойки, откажитесь от покраски, а также защитите волосы от ультрафиолета с помощью головных уборов и специальных солнцезащитных средств. Также обратите внимание на свой рацион – питание должно быть разнообразным.

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