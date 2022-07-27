Специалист напомнила, что через употребление зараженной пищи, воды, через грязные руки, предметы обихода и при купании в загрязненных водоемах передаются кишечные инфекции, информирует «НБН» со ссылкой на официальный портал Киева.

Гинзбург отметила, что обезопасить себя от отравления можно выполнением простых рекомендаций. Не забывайте мыть руки после посещения туалета, а также перед приготовлением пищи, продезинфицируйте поверхности, на которые вы будете класть продукты. Следите, чтобы на кухню не попадали насекомые, грызуны и другие животные.

Важно всегда отделять сырую еду от готовой, в частности, сырое мясо и морепродукты, храните пищу в закрытой посуде. Также используйте отдельные кухонные принадлежности для обработки сырых продуктов.

Продукты нужно тщательно поддавать термической обработке, в особенности морепродукты, мясо, яйца, также прогревайте приготовленные блюда.

Не оставляйте еду при комнатной температуре на дольше, чем два часа, не храните ее слишком долго, даже в холодильнике. Размораживание продуктов не следует делать при комнатной температуре. Подавайте блюда на стол горячими.

Обращайте внимание на свежесть и качество продуктов, используйте только очищенную или чистую воду. Тщательно мойте овощи и фрукты.

Ранее эксперты рассказали, какие продукты нужно убрать из детского рациона, и какая пища может вызвать у ребенка отравление.