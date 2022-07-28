На своей странице в Instagram специалист выложила пост, в котором рассказала, как созидать отношения в паре в условиях войны. По словам психолога, ритм жизни украинцев, которые вступают в армию, существенно меняется, им нужно адаптироваться к новым условиям, для чего необходим большой ресурс, информирует «НБН».

Шкрябун отмечает, что, попадая в ВСУ, мужчинам в каком-то смысле нужно сепарироваться от прошлой жизни и близких людей, чтобы наладить новые связи. Однако это не означает, что семья теряет для них ценность, просто у военных нет возможности уделять родным столько времени и внимания, как раньше, в том числе и в эмоциональном смысле.

Иногда военнослужащих учат отключать эмоции и это правильно, поскольку таким образом они сохраняют свою психику, ежедневно сталкиваясь с ужасами войны – постоянным стрессом, угрозой своей жизни, потерей боевых товарищей. Отстраненность и большая замкнутость – результат таких обстоятельств, по этой причине мужчины часто не могут поделиться со своими половинками чем-то о происходящем.

Сложно приходится и партнеру, который остается в тылу, ведь на его плечи ложатся все проблемы, быт и обязанности. Ситуацию усугубляет страх потери любимого человека, который вызывает напряженное эмоциональное и психическое состояние. В результате контакт в паре становится нестабильным, возникают ссоры и обиды, которые расшатывают отношения.

Психолог советует вникать в происходящее с вами и с партнером, чтобы избежать неправильной интерпретации действий половинке. Не менее важно паре придумать свой ритуал единения, то есть что-то, что они будут делать вместе. Существенную помощь окажет психотерапия военным и членам их семей, особенно в ситуации, когда партнеры не могут самостоятельно прийти к общему пониманию.

Ранее психолог рассказал о синдроме беженца и объяснил, что делать переселенцам, чтобы адаптироваться к новым жизненным условиям и вернуть стабильное эмоциональное состояние.