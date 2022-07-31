Как информирует «НБН» со ссылкой на euromd.com.ua, согласно словам биолога Ильи Гомиранова, укус божьей коровки может у человека вызвать появление волдырей на коже. Более того, это может завершиться отравлением из-за ядовитого вещества, которое выделяет жук.

Дословно из сообщения, озвученного экспертом:

«Вышеуказанные жуки являются хищниками. Они питаются в большинстве своем тлей. В период же размножения они особенно голодны, а также агрессивны. Как следствие божьи коровки могут легко атаковать человека, если он будет в непосредственной близости от жука».

При этом биолог подчеркнул, что эти самые жуки способны выделять такое вещество, как гемолимфа. Оно содержит в себе кантаридин. Если это вещество попадет в человеческий организм, то может случиться отравление. А желтая жидкость божьих коровок при контакте с человеческой кожей может способствовать появлению на ней больших волдырей.

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