В своем блоге в Instagram медик призналась, что у нее есть пациенты, которые ежедневно принимают по 5-10 биодобавок, при том, что у них есть нарушения в организме, информирует «НБН».

Нутрициолог отметила, что витамины и микроэлементы имеют мощное влияние на наш организм, поэтому их нужно принимать по назначению. Например, с витамином D важно знать конкретную дозировку для каждого пациента, для профилактики или лечения. При его переизбытке происходит интоксикация и человеку становится плохо.

По словам Пархоменко, витамин С не подходит для профилактики простуд, как принято считать. Однако мало кто знает, что он может обострить болезни ЖКТ, раздражать слизистую желудка и способствовать образованию камней в мочевыводящих путях.

Обернуться дефицитом меди, железа, анемией и расстройством метаболических процессов может прием высоких доз цинка. С осторожностью нужно принимать и магний, переизбыток которого вызывает снижение артериального давления.

Специалист не одобряет и поливитамины. По ее словам, часто в таких коктейлях встречаются компоненты, которые ухудшают усвояемость друг друга. Врач подчеркнула, что нашему организму нужна еда, а не множество витаминов в таблетках, кроме того, важно понимать, что абсолютно у каждого препарата есть ограничения в приеме и побочные эффекты.

Ранее эндокринолог рассказала, какие симптомы сигнализируют о дефиците витаминов и микроэлементов в организме.