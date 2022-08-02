По рекомендации МОЗ бустер нужно делать даже если вы переболели коронавирусной инфекцией после двух прививок от COVID-19. Специалисты подчеркивают, что вакцина помогает предотвратить тяжелое течение болезни и летальный исход, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Бустерная доза необходима, поскольку со временем эффективность прививок угасает, кроме того, возникают новые варианты коронавирусной инфекции. Бустер помогает возобновить эффективность вакцины и защиту от осложнений во время болезни.

Медики напоминают, что важно сделать бустерную прививку гражданам из групп риска. Дополнительная вакцина нужна пожилым людям, пациентам с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, онкологией и диабетом. Именно эти люди имеют огромный риск тяжелого течения коронавирусной болезни и летального исхода.

Ранее в МОЗ разрешили вводить вторую дозу бустера. Однако на дополнительную прививку могут рассчитывать отдельные категории украинцев.