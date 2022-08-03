В интервью изданию «Українські новини» председатель Комитета здравоохранения ВРУ заверил, что украинцы должны быть готовы к появлению обезьяньей оспы, информирует «НБН».

По словам Радуцкого, в мире зафиксировано 7-8 тысяч активных случаев заболевания, в частности, и в соседних государствах – Польше и Румынии. Поскольку у нас не закрыты западные границы, скорее всего, болезнь доберется и до нашей страны.

«Слуга народа» отмечает, что обезьянью оспу «завезут» к нам украинские беженцы, которые будут возвращаться из Европы, а также военные, которые проходят учения на Западе и водители, которые занимаются доставкой гуманитарных грузов из-за границы.

Сравнивая это заболевание с коронавирусной инфекцией, депутат отметил, что оно не имеет такого распространения в мире, поскольку оно не становится заразным до появления симптомов.

На сегодня в Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы, однако Центр общественного здоровья готовится к появлению этого заболевания.

Напомним, что западный эксперт оценил вероятность появления пандемии обезьяньей оспы, подобно эпидемии ковида. Он рассказал, насколько эффективны вакцины в борьбе с этим недугом.