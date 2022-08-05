Португальские ученые провели исследование, в ходе которого изучили образцы генетический материал у заболевших обезьяньей оспой и сравнили геномы заразившего их вируса, информирует «НБН» со ссылкой на Nature Medicine.

Автор исследования Жоао Пауло Гомеш из Национального института здравоохранения Португалии сообщил, что с момента первой вспышки заболевания в 2018-2019 годах вирус мутировал в 50 раз.

Кроме того, специалисты обнаружили новые симптомы болезни у мужчин-добровольцев. Участники исследования жаловались на анальные или ректальные боли, опухание полового члена. У всех пациентов было поражение кожных покровов или слизистых, в области рта или гениталий.

Напомним, что в Комитете здравоохранения Верховной Рады заявили, что появления оспы обезьян в нашей стране не избежать, сообщив, кто «завезет» недуг из Европы.